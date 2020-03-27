Нардеп от “Слуги народа” Ткаченко: Мы не понимаем, что делает Кабмин

27.03.2020, 0:25, Новости дня

Народные депутаты Украины не понимают действий Кабинета Министров по переформатированию государственного бюджета из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом 26 марта в эфире телеканала “1+1” заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко.

“Большая загадка, где находится министр финансов Украины [Игорь Уманский], потому что он недоступен как для глав комитетов, так и для профильных председателей комитетов… Это большой вопрос к действующему министру финансов, поскольку то, что происходит сейчас с бюджетом, вызывает возмущение у многих депутатов, в том числе из провластной фракции… Мы на сегодняшний день не понимаем, что делает Кабмин”, – сказал он.

По словам нардепа, с парламентом у правительства “нет никакого сотрудничества”.

“Это не тот случай, когда, прикрываясь условиями коронавируса, можно пренебрегать тем, что можно делать с украинской экономикой. …Ситуация слишком опасна. …Мы за их бюджет голосовать не будем”, – заявил Ткаченко.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 28 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, оно будет посвящено “защите экономики” на фоне пандемии коронавируса.

Источник издания “ГОРДОН” в аппарате парламента сообщил, что на внеочередной сессии Рады планируется внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать стабилизационный фонд для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 500 тыс., из них более 22 тыс. умерли, более 120 тыс. выздоровели.