 

Мнение: Твою мать!!

27.03.2020, 0:10, Разное

Увы, сказка не может длиться долго. Вот и единственная отрада шахматистов – турнир претендентов на первенство мира, единственное соревнование мирового уровня, которое еще продолжалось в мире – сегодня прервано.

“Заявление президента ФИДЕ

Сегодня правительство Российской Федерации объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок.

ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и функционеров домой. В этой ситуации и на основании п. 1.5. правил турнира кандидатов, президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позднее, причем точные даты будут объявлены как можно скорее, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией КОВИД-19. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных 7 туров остаются в силе, и турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с партий 8-го тура”.

Но Россия-то… Так хорошо держалась – и нет, все-таки сорвалась во всеобщее безумие. Грустно, очень грустно.

Источник: Размышления вольного социолога



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