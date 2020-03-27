Мнение: “Вулкан гнева”

27.03.2020, 0:05, Разное

Интересно и стремительно развиваются события в Ливии.

Вчера, силы ПНС Ливии при поддержке Турции предприняли наступление на авиабазу Аль-Ватия, расположенную в западной Триполитании. База имеет стратегическую ценность – с нее действует авиация Хафтара поддерживающая операции ЛНА в районе Триполи и наносящая удары по турецким силам в Триполи. В последние недели эти удары были очень болезненными для турок (ЛНА заявляла, что турки понесли существенные потери в людях и материальной части), и по всей видимости, турки подтолкнули войска ПНС к наступательной операции, чтобы в корне решить проблему превосходства ЛНА в воздухе в Западной Ливии.

Но события развивались достаточно комично несмотря на пафосное название операции "Вулкан Гнева".

От побережья к базе Аль-Ватия выдвинулись существенные силы (легкая пехота на тачанках и ББМ при поддержке турецких БПЛА). И на первом этапе наступавшим сопутствовал успех. ЛНАшники, скорее всего, все проспали (если это конечно не был какой-то хитрый план, учитывая последующие события) и отряды ПНС просто доехали до базы и ворвались на ее территорию, начав постить фотки различной техники (танков, ББМ, самолетов, часть из которых была российского происхождения). Казалось бы, вот она перемога. Но не долго музыка играла.

ЛНА подтянула дополнительные силы и выбила отряды ПНС с базы, но не остановилась на этом. Отступление войск ПНС от базы Аль-Ватия превратилось в стремительное бегство. Войска Хафтара преследовали драпающие войска Сарраджа и не только восстановили контроль над утраченной территорией, но и начали занимать территорию у границы с Тунисом, которые раньше находились под прочным контролем ПНС. К обороне ранее занимаемых городов, войска ПНС оказались принципиально не готовы.

В результате, к середине дня 26 марта, войска Хафтара захватили несколько городов и разные поселки, вышли к границе с Тунисом (где в окружении у границы остался отряд ПНС), перерезали дорогу вдоль побережья и готовятся к штурму города Зувара, попутно ведя переговоры с боевиками ПНС о сдаче города.

В целом, Саррадж по наущению Турции решил улучшить свои дела в северо-западной Триполитании, но в результате "Вулкана Гнева" обрушились позиции ПНС у побережья. Буквально в течение одного дня.

Пожалуй это самое нелепое "наступление" за последние годы, уверенно конкурирующее с "наступлением" саудитов на Сану, которое привело к разгрому саудовских войск в Марибе и в провинции Аль-Джавф.

Турки наверняка изрядно приуныли от такого развития событий.