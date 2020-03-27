«Нужно вычистить эти вопросы от политической шелухи»

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27.03.2020, 0:01, Разное

Путин на саммите G20 предложил ввести мораторий на санкции в период пандемии.

Президент Владимир Путин на экстренном саммите «Большой двадцатки» (G20) по коронавирусу, который прошел в формате видеоконференции, предложил в период пандемии ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — сказал Путин.

По его мнению, во время кризиса необходимо создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Путин также призвал рассмотреть вопрос о создании специального фонда под эгидой МВФ, который бы оказывал поддержку странам, пострадавшим от распространения COVID-19.

По итогам саммита G20 страны-участницы решили выделить в общей сложности более 5 триллионов долларов на стимулирование мировой экономики. В совместном заявлении указано, что эти средства пойдут на устранение социальных, экономических и финансовых последствий пандемии.

Источник: Новая газета



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