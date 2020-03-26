Владимир Зеленский: режим Чрезвычайной ситуации – не про диктатуру, это о дисциплине

26.03.2020, 23:55, Новости дня

КИЕВ – Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении разъяснил особенности действия режима Чрезвычайной ситуации, введенного Кабинетом министров на один месяц – до 24 апреля.

«Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с Чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти и в то же время не ограничивает конституционные права граждан. Этот режим – не про диктатуру, это – о дисциплине», –заявил лидер республики в видеообращении 26 марта.

Он сообщил, что власть будет действовать «настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего», а именно, – до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.

«Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделало это самостоятельно. Других, а это более восьмидесяти тысяч украинцев, мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами. Но сегодня у нас нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, еще за границей, и безопасностью сорока миллионов граждан внутри страны. Наша обязанность как государства – заботиться о каждом украинце», – подчеркнул Владимир Зеленский, отметив, что о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся украинские дипломатические представительства и общины за рубежом.

Он также сказал, что ночью из Южной Кореи вылетает самолет, который должен доставить сто тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, а также «завтра ждем прибытия из Китая около двухсот тысяч специальных медицинских респираторов, защитных костюмов для врачей, ста тысяч ПЦР-тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, большого количества масок для аптек».

«По возвращении, отстоя и отдыха экипажа самолет сразу вылетит в Китай за следующей партией. И дальнейшая доставка будет осуществляться именно в таком режиме. Также запущено производство многоразовых защитных костюмов, и уже через трое суток будет готова первая партия. Сегодня в регионы Украины отправляется десять тысяч защитных респираторов», – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер Украины ответил на общественный запрос, который обсуждается в социальных сетях – будут ли VIP-палаты для представителей власти, бизнесменов и политиков в государственных или коммунальных медучреждениях.

«У нас не «совок», извините, и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК». Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», – заявил президент Украины.

В Украине создадут антикризисный штаб по борьбе с COVID-19

Как сообщает информационное агентство РБК-Украина, на совещании фракций Верховной Рады и руководства Кабинета министров принято решение о создании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков 26 марта. По словам Разумкова, антикризисный штаб возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Была озвучена конструктивная позиция премьер-министра. Было принято решение создать антикризисный штаб во главе именно с премьер-министром. Ведь он именно тот человек, который как никто отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент в этом плане полностью готов участвовать и помогать», – сообщил Дмитрий Разумков.

Петр Порошенко о «воздушном мосте» с Китаем

Правительство Украины должно инициировать создание так называемого «воздушного моста» с Китаем, чтобы максимально оперативно получить необходимые средства защиты и оборудование.

С такой инициативой к премьер-министру Дениса Шмыгалю обратился пятый президент, лидер парламентской партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«Сегодня я обратился к премьер-министру, чтобы был организован воздушный мост между Китаем и Украиной для того, чтобы аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, защитные маски распределить через 50 антивирусных центров для того, чтобы врачи знали, что они защищены. будут защищены врачи – будут защищены люди», – заявил Петр Порошенко журналистам 26 марта.

Он напомнил данные социологического опроса о том, что «большинство украинцев имеют финансовых ресурсов на месяц – полтора для того, чтобы физически прожить» в условиях карантина.

«И ответить этим людям – это сегодня задача власти. Мы предложили сегодня объединиться, я внес предложение войти в антикризисный штаб, и очень приятно, что мое предложение было принято», – отметил пятый президент Украины.

Он также предложил включить в антикризисный штаб представителей парламентских фракций, сообщает пресс-служба «Европейской солидарности». Такой антикризисный штаб, по словам Порошенко, должен принимать необходимые для людей решения и жестко останавливать попытки под прикрытием эпидемии «протянуть» лоббистские решения.

Сообща в борьбе с COVID-19

Политолог Александр Палий считает, что привлечение пятого президента Петра Порошенко для участия в антикризисных программах позволило бы эффективнее бороться с распространением коронавируса.

«Бывший президент имеет опыт решения государственных, административных и хозяйственных вопросов. Действия нынешней власти до сих пор можно было поделить на две категории – публичные заявления и реальная работа. Реальная работа началась несколько позже, чем это следовало сделать – после того, как в стране был введен карантин и фактически с дискуссией о необходимости Чрезвычайной ситуации», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению политолога, поскольку с самого начала пандемии не были приняты жесткие ограничения, сегодня сложно подсчитать количество украинцев, которые въехали в страну без проверки на COVID-19.

«Такие действия не отвечают рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и опыту, который есть в Южной Корее, где фактически провели успешное сдерживание эпидемии, а тех, кто болен, их контакты отслеживают и проводят проверки. У нас же в первые месяцы без карантина въехали десятки тысяч людей, и неизвестно, что с ними, и в каком они состоянии», – утверждает Александр Палий.

О жестких методах и «пассивных барьерах»

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что власть действует жесткими методами на упреждение распространения коронавируса в стране. И, по его словам, эти методы не всегда оправданы.

«Власть пытается действовать на упреждение, понимая, что система общественной безопасности и медицины находится в полуразрушенном состоянии, и власть действует жесткими методами, перестраховывается на случай, если пандемия распространится по стране. Да, в плане жестких карантинных мероприятий – прекращение работы сферы обслуживания, остановка общественного транспорта, ограничение работы сферы торговли – рынков, кафе, тут власть преуспела», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Руслан Бортник отмечает, что все эти действия, с учетом европейского опыта борьбы с пандемией, создают «пассивные барьеры» для сдерживания вируса.

«Даже для развитых европейских стран – остановить общественный транспорт, прекратить работу бизнеса, рынков – это серьезный ущерб для экономики. Такие действия могут привести к экономическим последствиям, которые в украинских реалиях несут угрозу экономического, а потом и политического кризиса», – считает политолог.

Он подчеркивает, что пандемия коронавируса также является «оценкой», проводимых, не только в Украине, но в других странах, реформ.

«Мы видим, что пандемия коронавируса привела, фактически, к отказу от части реформ в сфере децентрализации – центральная власть взяла управление в стране в свои руки, от дерегуляции экономических и административных отношений. Коронавирус показал неэффективность реформ в медицинской сфере, проведенных в последние годы. В стране не оказалось запасов самого простого и необходимого: халатов, масок для медиков, аппаратов искусственной вентиляции легких», – подчеркивает Руслан Бортник.