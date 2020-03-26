США приветствуют начало переговоров ЕС с Албанией и Северной Македонией

26.03.2020, 23:55, Новости дня

Соединенные Штаты приветствуют решение Европейского Союза начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое было опубликовано Госдепартаментом в четверг.

По словам Помпео, решение Брюсселя о начале переговоров «укрепляет европейское будущее» обеих стран и подчеркивает «важность исторического Преспанского соглашения» между Грецией и Северной Македонией, которое позволило балканской республике достичь своих целей в отношении вступления в НАТО и в Евросоюз.

«США останутся неизменным партнером» Албании и Северной Македонии, «поскольку оба правительства предпринимают необходимые реформы для укрепления верховенства закона, принимают усилия по борьбе с коррупцией, для развития своей экономики и усиления борьбы с организованной преступностью», – подчеркнул Помпео, пообещав, что США будут «и впредь оказывать неизменную поддержку усилий» Тираны и Скопье в направлении сотрудничества с Западом.