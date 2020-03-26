 

Модель Playboy Мария Лиман в «пикантной» позе ищет принца на период карантина

26.03.2020, 23:53, Разное

Российская модель одного из самых популярных мужских журналов Playboy Мария Лиман на странице в Instagram опубликовала фото в «пикантной» позе. Знаменитость пояснила о поиске «прекрасного принца» на период карантина.
Мария Лиман сейчас находится в Великобритании и наряду с остальными гражданами страны вынуждена соблюдать карантин из-за коронавируса. Модель Playboy активно общается с подписчиками в соцсети, публикует новые фото, а недавно даже сообщала о поиске «секс-напарника» на время вынужденной изоляции. В одном из недавних постов Лиман обнародовала снимок, на котором запечатлена в чёрных стрингах и кофте на диване в «пикантной позе». В подписи к публикации модель снова «напомнила», что ждёт своего принца, который победит коронавирус и спасёт её из заточения.

В комментариях большинство пользователей оценивает формы Марии Лиман, отмечая оригинальность фото и красоту модели. Некоторые фолловеры констатируют, что очень хотели бы оказаться на месте принца, однако пока это неосуществимо из-за закрытия границ и карантина.



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