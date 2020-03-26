Дмитрий Тарасов толкал Ольгу Бузову на увеличение груди

26.03.2020, 23:53, Разное

Ольга Бузова участвовала в You Tube шоу «Алена, блин!», где пояснила о личных секретах. Вокалистка коснулась темы хирургических вмешательств в собственную внешность, сказав, что после развода с Дмитрием Тарасовым хотела увеличить грудь.

Идея с увеличением бюста пришла к Ольге Бузовой из-за намеков экс-супруга о ее недостаточном размере груди, подталкивая ее к решению о пластической операции. Артистка признается, что расставание привело ее к большим комплексам, а следствием такой психологической нестабильности стали перемены ее прически и планы о коррекции бюста. Операция была назначена на 2 января 2017 года, но певица передумала.

Ольга Бузова рассказала, что ее остановило осознание того, что она не хочет делать операцию. Со своими проблемами она справилась сама, без коррекции внешности. Артистка советует своим поклонницам уходить от мужчин, которые требуют менять внешность. Ольга Бузова считает, что надо принимать человека таким, каким он есть на самом деле.