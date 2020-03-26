 

Дмитрий Тарасов толкал Ольгу Бузову на увеличение груди

26.03.2020, 23:53, Разное

Ольга Бузова участвовала в You Tube шоу «Алена, блин!», где пояснила о личных секретах. Вокалистка коснулась темы хирургических вмешательств в собственную внешность, сказав, что после развода с Дмитрием Тарасовым хотела увеличить грудь.
Идея с увеличением бюста пришла к Ольге Бузовой из-за намеков экс-супруга о ее недостаточном размере груди, подталкивая ее к решению о пластической операции. Артистка признается, что расставание привело ее к большим комплексам, а следствием такой психологической нестабильности стали перемены ее прически и планы о коррекции бюста. Операция была назначена на 2 января 2017 года, но певица передумала.

Ольга Бузова рассказала, что ее остановило осознание того, что она не хочет делать операцию. Со своими проблемами она справилась сама, без коррекции внешности. Артистка советует своим поклонницам уходить от мужчин, которые требуют менять внешность. Ольга Бузова считает, что надо принимать человека таким, каким он есть на самом деле.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Филипп Киркоров купил балахон с камнями за 19 млн рублей

17.02 / “Третья жертва коронавируса”: россиянку заперли в больнице

27.02 / «Не превращайте политику в шоу»: Наталья Поклонская высказалась по поводу звезд в Госдуме

25.02 / В Челябинске студентку нашли мертвой возле многоэтажки

19.03 / Tesla и SpaceX могут приступить к производству аппаратов ИВЛ в случае их нехватки из-за коронавируса

23.02 / Венецианский карнавал завершится досрочно из-за вспышки коронавируса на севере Италии

09.03 / Мнение: Неравновесие. Россия сегодня – страна Третьего мира, периферия мирового капитализма

09.02 / В интернете появился видеоролик с распаковкой Samsung Galaxy Buds+

25.03 / Мнение: О величайшем неудачнике современности

20.03 / Трехрядный кроссовер с семиместным салоном Chevrolet Blazer добрался до дилеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска