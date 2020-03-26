 

Бамбук назван лучшим комнатным растением, которое поглощает токсины

26.03.2020, 23:30, Новости дня

NASA назвало бамбук самым лучшим комнатным растением, поглощающим токсины.

Во время исследований специалисты обнаружили, что растение обладает уникальными свойствами и может оказывать положительный эффект на человеческое здоровье. Bambusa vulgaris является многолетним вечнозеленым растением, которое способно выдержать неблагоприятные условия и резкие изменения климата.

Бамбук нередко используется для очищения воздуха и поглощения токсичных веществ в окружающей среде. Для снятия стресса, восстановления трудоспособности и устранения бессонницы специалисты советуют в квартирных условиях выращивать декоративные виды бамбуковых.



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