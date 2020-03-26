Ученые создали устройство, которое может упростить бег

26.03.2020, 23:30, Новости дня

Группа инженеров разработала особенное устройство, которое помогает спортсмену во время бега.

Экзоскелет крепится одновременно к одной стороне голени и к беговой обуви. Бег упрощается с помощью пружины или небольшого двигателя.

Тестирование устройства показало, что количество затрачиваемой энергии на бег снижается на 15%, если использовать двигатель. Также скорость бега увеличивается на 10%.