Ученые создали устройство, которое может упростить бег

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26.03.2020, 23:30, Новости дня

Группа инженеров разработала особенное устройство, которое помогает спортсмену во время бега.

Экзоскелет крепится одновременно к одной стороне голени и к беговой обуви. Бег упрощается с помощью пружины или небольшого двигателя.

Тестирование устройства показало, что количество затрачиваемой энергии на бег снижается на 15%, если использовать двигатель. Также скорость бега увеличивается на 10%.



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