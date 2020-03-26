 

Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов

26.03.2020, 23:30, Разное

Европейское космическое агентство из-за распространения коронавируса удерживает научные работы космических аппаратов, которые исследуют Солнечную систему. К ним относят орбитальные аппараты «ЭкзоМарс» и «Марс-Экспресс» и зонд, летящий к Солнцу.
Расширение COVID-19 влияет и на аэрокосмическую работу. Из-за эпидемии NASA перестали готовить запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб», а много сотрудников перешли на удаленную работу. Находятся на рабочих местах лишь те, кто обслуживает космические аппараты и выполняет очень важные работы.

Карантин в Европе и заражение сотрудника Европейского центра привело к тому, что ввелись ограничения на число людей в центре управления полетами. Управляющие приняли решение отложить работы научного спецоборудования и переключить в безопасный режим 4 аппарата, с помощью которых изучалась Солнечная система. В подобный режим перешли 4 зонда Cluster ІІ, Solar Orbiter.

Эти методы позволяют освободить экспертов для поддержки работы других аппаратов. Для части программ исследований некоторые операции выполнят удаленно.

Раньше ESA и Роскосмос огласили, что перенесут на 2 года миссию «ЭкзоМарс», которая должна была состояться летом. Причиной изменений стала эпидемия коронавируса.



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