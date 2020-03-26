 

“Королева мировых рекордов”. Бритни Спирс пробежала 100 метров быстрее Усэйна Болта

26.03.2020, 23:25, Новости дня

Американская популярная певица Бритни Спирс заявила, что пробежала дистанцию в сто метров менее чем за шесть секунд. Рекорд мира в беге на 100 метров принадлежит ямайскому спринтеру Усэйну Болту – 9,58 секунды.

"Впервые выбежала из шести секунд! Ключ в том, чтобы преодолеть свой страх перед забегом, – написала Спирс в Instagram. – Обычно я бегу за шесть или семь, а в первый раз вообще пробежала за девять. Но теперь я сделала это!", – подытожила певица, которая еще в феврале сломала ногу, ну а теперь бьет мировые рекорды.

 

 

 

 

 

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Ran my first 5 !!!! Getting over your fear of pushing it in the beginning is key …. once I did that I hit 5 !!!!! Usually I run 6 or 7 …. my first try was 9 …. and now I did it whoop !!!!! 100 meter dash 🏃🏼‍♀️🌸💕😉 !!!!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 25 Мар 2020 в 2:59 PDT

К слову, мировой рекорд на стометровке среди женщин держится уже более 30 лет. Американка Флоренс Гриффит-Джойнер в 1988 году пробежала дистанцию за 10,49 секунды.

Скорее всего, звезда ошиблась с цифрами. Пользователи Instagram с иронией отнеслись к словам певицы и принялись шутить в комментариях.

Самый популярный комментарий связан с ее именем: "СПРИНТни Спирс", – написал rotonello. "Королева мировых рекордов", – прокомментировал достижение американки пользователь s.korsunsky.



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