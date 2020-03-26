 

В РПЦ назвали запрет на посещение церквей не соответствующим Конституции

26.03.2020, 23:25, Новости дня

Руководителю правового управления Московской патриархии, игумении Ксении (Чернега) не понравилось решение властей Санкт-Петербурга запретить посещение храмов. По ее словам, такая мера нарушает право человека на свободу совести.

Игумения Ксения рассказала, что акт, принятый в культурной столице, не соответствует Конституции. По ее словам, в основном законе право на свободу совести относится к числу неотъемлемых прав человека и гражданина. Представитель Русской православной церкви отметила, что его ограничить может лишь федеральный закон, а не акт субъекта России, сообщает "Интерфакс".

Игумения Ксения рассказала, что Церковь не планирует оспаривать распоряжение властей Санкт-Петербурга. При этом решение руководства культурной столицы, по ее мнению, касается не Церкви, а граждан и их прав.

В четверг, 26 марта, власти Санкт-Петербурга запретили посещение религиозных организаций в период с 28 марта по 5 апреля. Такая мера связана с угрозой распространения коронавируса COVID-19.



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