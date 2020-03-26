ФИФА попросит футболистов согласиться на сокращение зарплаты на 50%

26.03.2020, 23:25, Новости дня

Руководители Международного федерации футбола (ФИФА) обсудили с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) вопрос о сокращении зарплаты игрокам.

Как сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на издание Marca, по итогам встречи, в ФИФА из-за карантина, связанного с распространением коронавируса COVID-19, приняли решение обратиться к футболистам с просьбой сократить зарплаты на 50% до нормализации ситуации с вирусом.

Ранее стало известно, что Международный футбольный союз намерен внести изменения в сроки предстоящего летнего трансферного окна. В ФИФА готовы продлить период футбольного "шопинга" до января 2021 года.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 198 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 525 тысяч человек, из которых 23 тысячи скончались.