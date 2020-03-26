В Черновицкой области выздоровело трое больных COVID-19

26.03.2020, 23:10, Новости дня

В Черновицкой области 26 марта от коронавирусной инфекции излечились еще трое буковинцев – один ребенок и двое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в Facebook.

Также сегодня официально подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом в области. Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детях, которым два и 11 лет.

Четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными коронавирусом в Украине.

Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 47 человек.

✅ У Чернівецькій області сьогодні, 26 березня, від коронавірусу одужали ще 3 буковинців. Це одна дитина та двоє… Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Neljapäev, 26. märts 2020

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый украинец с COVID-19 выздоровел и был выписан.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.