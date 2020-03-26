Работа над обменом удерживаемыми лицами продолжается – Офис президента

26.03.2020, 23:10, Новости дня

Работа над формированием списка для проведения обмена удерживаемыми лицами продолжается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины по итогам видеоконференции трехсторонней контактной группы.

“Ключевые вопросы, которые поднимались украинской стороной, касались безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников контактной группы поддержать эту инициативу. Продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц”, – сказано в сообщении.

Также контактная группа обсуждала “следующие участки разведения сил и средств с учетом прежде всего гуманитарных критериев”.

“Во время заседания никаких документов подписано не было”, – подчеркнули в ОП.

Встреча проходила в режиме видеоконференции из-за эпидемии коронавируса.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Это произошло у КПВВ “Майорское” в Донецкой области вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TRT Haber, обнародованном 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, участвующий в переговорах по Донбассу, 11 марта говорил, что обмен может состояться до конца месяца.