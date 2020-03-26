 

Почти 200 пациентов с коронавирусом. В Украине за день диагноз COVID-19 подтвердили у 40 человек – Минздрав

26.03.2020, 23:10, Новости дня

За последние сутки в Украине подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Общее число заболевших составляет 196 человек, пятеро пациентов умерли, один выздоровел. 

Деталей о количестве заболевших по областям ЦОЗ не приводит.

По подсчетам издания “ГОРДОН” на 21.30 сегодняшнего дня в Украине было 189 подтвержденных случаев в 15 областях и Киеве.

Киев – 47;
Черновицкая область – 47;
Тернопольская – 26;
Киевская – 24;
Ивано-Франковская – 16;
Запорожская – 7;
Житомирская – 4;
Одесская – 4;
Винницкая – 3;
Волынская – 2;
Черкасская – 2;
Львовская – 2;
Днепропетровская – 2;
Херсонская – 1;
Луганская – 1;
Донецкая – 1.

Кроме того, в статистике ЦОЗ пока не учтены трое выздоровевших пациентов в Черновицкой области, о которых сообщали местные власти.

Підтверджено 196 випадків COVID-19(станом на 22:00, 26 березня)За результатами досліджень вірусологічної…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 26. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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