 

В официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall до конца месяца будут действовать скидки до 8 тысяч рублей

26.03.2020, 23:09, Разное

Компания HONOR пояснила о начале акции, во время которой можно купить смартфоны, наушники и некоторые другие девайсы бренда со скидкой до 8 тысяч рублей. Предложение будет действительно до конца текущего месяца, и им можно воспользоваться на странице официального магазина разработчиков в сервисе AliExpress Tmall.
К примеру, покупатели смогут стать владельцами смартфонов HONOR 10i, HONOR 10 Lite, HONOR 8A или линейки HONOR 20 (причем всех модификаций). В продаже по сниженной цене появятся и ноутбуки бренда: MagicBook 14 и MagicBook Pro. Что касается аксессуаров и носимых устройств, то в список вошли: фитнес-трекер HONOR Band 4 Running, беспроводные наушники для занятий спортом HONOR AM61, смарт-часы HONOR MagicWatch 2, а также внешний аккумулятор.

Первые сто человек, приобретающих смартфоны HONOR 10i и HONOR 10 Lite получат в качестве бонуса HONOR Band 5. Стоит напомнить, что девайс HONOR 10i получил 6,2-дюймовый экран, фронтальную камеру на 32 Мп и три цветовых варианта: черный, мерцающий красный или синий. HONOR 10 Lite оснащен двойной основной камерой, а также селфи-камерой с датчиком на 24 Мп.



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