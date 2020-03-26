Путин подписал закон об ограничении цен на лекарства

26.03.2020, 23:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость. Такое право появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Госдума приняла закон об ограничении цен на лекарства в прошлый четверг.

Кроме того, в понедельник правительство обязало таможенную службу, налоговую службу и Росздравнадзор обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты, прочие товары первой необходимости и лекарства.

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