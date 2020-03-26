Мнение: Собянин закрыл парк Сокольники

26.03.2020, 23:05, Разное

Закрыл из-за угрозы распространения коронавиурса. Вместе с кафе да ресторанами…. Справедливости ради, закрываются не только Сокольники, но и еще несколько парков.

Это из Указа Собянина №31-УМ от 26 марта 2020 года :

Официально парки закрываются с 28 марта по 5 апреля. Но Сокольники уже сегодня утром перекрыли.

И как выгуливать Чарли и других домашних собак, которых в Москве очень много? Видимо, придется подходить к входу, спускать Чарли с поводка и давать команду «Гулять!». Потому как по собянинскому указу запрещено «посещение гражданами…». А Чарли, как и другие собаки, юридически – не гражданин, хоть у него и паспорт есть.

Вообще, очень пункт 3,2, 4 собянинского уаза – глупый пункт. Выгуливать собак не запретили даже в Италии, Германии, Франции… Почему нельзя было в скобках добавить всего несоклько слов "кроме выгула домашних животных"?

На снимках: парк Сокольники в марте, фотография отсюда. Чарли 16 марта 2020 года.