Обозреватель Forbes о ценах на нефть – всё зависит от того, чего добивается Россия

26.03.2020, 22:57, Новости дня

Цены на нефть будут во многом зависеть от того, чего реально добивается Россия: покарать США за экономические санкции, склонить Эр-Рияд к единоличной стабилизации цен или же донести до саудовцев мысль, что цены на нефть были на чрезмерно высоком уровне, пишет обозреватель Forbes Майкл Линч. По его мнению, с учётом того, что избыток предложения нефти на рынке наблюдался ещё до начала пандемии коронавируса, путь к сбалансированному рынку будет невозможен без дальнейшего сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+.



Reuters

«Нет, я не собираюсь предсказывать, как будет развиваться пандемия, как и гадать о её тяжких последствиях или конце. Есть определённые доводы в пользу того, что социальное дистанцирование и частое мытьё рук очень эффективно ограничивает распространение вируса, и восстановление активности в Китае — это, без всяких сомнений, обнадёживающий знак», — пишет старший обозреватель Forbes Майкл Линч.

Тем не менее мировой излишек нефти вызван как параличём спроса, так и ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией. Ещё до начала пандемии на рынках наблюдался избыток предложения, цены были неустойчивыми, а рост нефтедобычи на 2,5 миллионов баррелей в сутки только увеличил излишек.

Во времена нефтяного кризиса 1998 года уровень добычи стран вне ОПЕК упал на 1 миллионов баррелей в сутки, чего было недостаточно для восстановления прежнего уровня цен. Однако на этот раз сама суть сланцевой нефти должна привести к более значительному падению уровня добычи, особенно когда речь идёт о новых скважинах. Финансовое положение многих производителей наверняка приведёт к тому, что мелкие компании серьёзно снизят свои вложения; однако именно из-за их размера влияние на уровень нефтедобычи будет не слишком значительным.

Однако даже если к концу года показатели нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК, снизятся на 2,5 миллионов баррелей в сутки — для чего потребуется цена менее $30 за баррель — мировой уровень производства вернётся лишь к докризисному статусу. К тому времени в хранилища зальют сотни миллионов баррелей, и израсходовать их все будет крайне непросто. «Это означает, что без разрешения борьбы между Россией и Саудовской Аравией цены останутся невысокими, предположительно в районе 30 долларов на протяжении долгого периода, исчисляемого в месяцах или годах», — отмечает автор.

Остаётся вопрос: какую цель преследует Россия? Если она хочет только наказать США за экономические санкции, то ценовая война продлится несколько месяцев, однако уровень цен вернётся на прежние уровни, как только Вашингтон пойдёт на уступки (особенно в области смягчения санкций), или, в худшем случае, после ноябрьских выборов.

Если же РФ хочет, чтобы всё бремя стабилизации цен на себе вынесли саудовцы и другие члены ОПЕК, то тогда возможен ряд шагов по жёсткому, пусть и кратковременному снижению уровня нефтедобычи, которые удовлетворят Эр-Рияд и в то же время позволят спасти ему лицо.

И, наконец, если Россию беспокоит, что цены на нефть и так находились на чрезмерно высоком уровне, то можно сделать вывод, что соглашения с саудовцами достигнуть будет трудно. Даже если удастся добиться определённых договорённостей, цены наверняка окажутся ниже докризисного уровня — возможно, в районе менее $50 за баррель на протяжении многих лет. По крайней мере, задача тогда будет заключаться в сдерживании и даже снижении уровня добычи сланцевой нефти, с тем чтобы дать простор чёрному золоту из России, Ирака, Бразилии и, в конечном счёте, Ирана и Венесуэлы.

Нефтяную промышленность США (и не только) это вряд ли порадует, но реальность такова, даже с учётом выдворения с рынков более 5 миллионов баррелей в сутки, тот был перенасыщен ещё до эпидемии. Хотя после победы над вирусом и может произойти небольшой скачок спроса, даже при наиболее благоприятном варианте без дальнейшего снижения уровня нефтедобычи стран ОПЕК+ сбалансированного рынка не видать, подытоживает Линч.