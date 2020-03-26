Fox News – после пандемии США могут лишиться экономического господства

26.03.2020, 22:57, Новости дня

Хотя распространение COVID-19 началось с Китая, нельзя исключать, что последствием пандемии станет усиление позиций Пекина и ослабление Вашингтона, предупреждает Fox News. Телеканал подчёркивает, что новый коронавирус угрожает не только здоровью населения, но и экономической стабильности, свободе слова и мировому господству Америки.

Что мы на данный момент знаем, так это то, что, когда всё это пройдёт, Америка не будет прежней. Некоторые изменения будут положительными и, надеемся, долговечными. Если в последнее время вы стали чаще звонить людям, которых любите, вы понимаете, о чём речь. Но будут и проблемы, требующие решения. Много проблем.

Вот три проблемы, о которых мы будем говорить в нашей программе. Потому что на данный момент представляется, что это крупнейшие угрозы, с которыми может столкнуться Америка, когда этот вирус останется позади.

Первая — это глобальная (экономическая. — ИноТВ) депрессия. Мы уже слышим от мудрецов в Twitter упрёки в адрес каждого, кто беспокоится за экономическое благополучие страны. Как будто это то же, что прислуживать Уолл-стрит. «Жизнь дороже, чем курс акций!» — визжат они. И, конечно, они правы, жизни действительно дороже курса акций, вот только речь идёт не о курсе акций!

С финансовыми воротилами всё будет в порядке, что бы ни случилось с экономикой. Для бедных тоже вряд ли что-то изменится: они останутся бедными. А средний класс? В результате того, что сейчас происходит на наших глазах, средний класс может сойти на нет. Сфера услуг, менеджеры среднего звена, малый бизнес, независимые подрядчики. Такие люди делают нашу страну успешной и, что ещё важнее, стабильной. И именно они сейчас наиболее уязвимы.

Долгосрочный ущерб для среднего класса станет катастрофой для всех, и богатых, и бедных. Вы не хотите жить в нищей стране с тонким слоем богачей наверху. Это рецепт страданий и бесконечной политической нестабильности. Такова история многих стран мира, так что нам это доподлинно известно. И внезапно — впервые — это стало возможно здесь. Наш главный приоритет должен заключаться в том, чтобы это предотвратить. Или наши внуки об этом пожалеют. Всем сердцем.

Другой повод для беспокойства — Китай. В конце концов, именно Китай в ответе за этот вирус, в буквальном смысле. Они скрывали его и лгали о нём. И даже сейчас лгут. Но угроза вовсе не ограничивается нынешней пандемией. К сожалению, нет ничего невозможного в том, чтобы китайский коронавирус в конечном итоге привёл к усилению Китая. Даже если он ослабит нашу страну, Америку. У Китая уже более развитая производственная база, чем у нас. Гораздо больше населения. Скоро у него будет крупнейшая на Земле экономика.

Сколько пройдёт времени, прежде чем их валюта станет резервной валютой мира? Это станет концом экономического господства Америки. Практически немедленно. Вполне возможно, что через несколько лет мы проснёмся в мире, где всем заправляет Китай. Помните то отвращение, безотчётное отвращение, которое вы почувствовали при виде звёзд НБА, подлизывающихся к китайскому политбюро? То же может быть со всеми нами.

Мы движемся к этому уже довольно давно. Нынешнего кризиса может оказаться достаточно, чтобы мы перешли на следующую стадию. Бедствия часто ускоряют уже имеющиеся тенденции. Вы думаете, они всё изменят. Вместо этого они лишь усугубляют то, что есть.

Что же планируется сделать, чтобы не дать Китаю воспользоваться хаосом, который он насадил и от которого страдаем мы? Такой план должен быть, он нам необходим.

И, наконец, пока мы делаем всё, что в наших силах, для борьбы с пандемией, мы должны позаботиться о том, чтобы не потерять самое важное из прав, которыми мы, американцы, обладаем от рождения. Мы знаем, что это — право думать и говорить то, что мы считаем правдой. Свобода совести сейчас, возможно, недооценивается, но она лежит в основе всего, что у нас есть. Это фундамент свободного и порядочного общества.

На это право нападают политики, но главная опасность — нападки со стороны многонациональных IT-монополий. Прямо сейчас Twitter решил контролировать, что вам позволено знать о коронавирусе. Так же поступили и другие IT-компании. Twitter удаляет то, что он называет «ложной информацией» о пандемии. Что-то ложно, а что-то нет. Реальные данные постоянно меняются. Не так уж много доподлинно установленных фактов о коронавирусе. Поэтому, если подвергать цензуре тех, кто говорит что-то необычное, это, вероятно, не приблизит решение проблемы. Но они всё равно это делают.

И в то же время Twitter не трогает китайскую государственную пропаганду. Любой, кто следит за ситуацией, заметит, что каждый день официальный представитель китайского правительства заявляет об американском происхождении коронавируса. Это совершенно не соответствует действительности, но ни одно из этих ложных заявлений Twitter не удалил. Имейте в виду, Twitter запрещён в Китае, но всё равно идёт у него на поводу. О чём это вам говорит? Это не пустяк, это тенденция. Сговор больших многонациональных корпораций и авторитарных правительств с целью заставить вас повиноваться. Это не параноидальный бред, это реальность. И вас это должно беспокоить.

Дата выхода в эфир 24 марта 2020 года.