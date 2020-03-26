Мнение: Начали с вкладов – закончат валютой?

26.03.2020, 22:55, Разное

С другой стороны, затеянная Путиным почему-то именно сейчас возня вокруг банковских вкладов представляется каким-то бабушкиным извращением. Неужели есть люди, которые всерьез “сберегают” свои жалкие рубли “от обесценивания”, храня их на банковских вкладах под проценты??

Это же какой-то мазохизм, ей-богу. Держать большие суммы ДОЛГО в рублях должно быть физически больно – они же тают! Взять хоть какой-нибудь 2018 год: начали с 55 рублей за доллар, закончили 66 рублей (в точных цифрах могу ошибаться, но тенденция неизменна). То есть – если бы просто некто перевел в начале года свой миллион в доллары, и хранил бы их под подушкой – он получил бы доход в рублях в районе 20% годовых. А если бы положил в банк – ему бы отвалили 5-6%, пусть даже и без “обложения процентов”.

А про сегодня я и не говорю! Рубль с января по март – за 2 месяца – упал к доллару с 66 до 80 р., тоже почти на 20%! И обещает к концу года, если все пойдет хорошо, обвалиться до 100 р. за доллар (если все пойдет хуже – тогда, конечно, будет 120). Вопрос – какой идиот в таких условиях будет класть свои миллионы в рублях на вклад под банковские 6% годовых??

То есть Путин, условно говоря, собрался по грибы в октябре – и непонятно, на какой “урожай” он рассчитывает. Люди бы и так, безо всяких понуканий, бросились бы забирать свои вклады из банков – а он, получается, просто выписывает всем целительного напутственного пинка, типа, “бегите быстрее”, “в рублях вам делать нечего”. Неплохо, полезный совет – но только непонятно, как этот неожиданный гипер-реализм соотносится с официальной политикой “дедолларизации”?

Если искать во всем хоть какую-то логику – то дальше, по идее, должны последовать инициативы правительства по ограничению обмена валюты, а то и вообще запрет на хранение долларов для населения. Тогда хоть будет виден фискальный смысл: “Мы оставим вам только рубли – но вот ваши проценты по вкладам мы обложим налогом, гы-гы”. А уж связать ограничение хождения валюты в стране с коронавирусом они смогут в два счета – не впервой проявлять чудеса ассоциативного подхода.

Так что, может быть, что-то такое и готовится? Почва благоприятная – коронавирус всё спишет.