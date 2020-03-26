 

Дума оперативно примет законопроекты по обращению Путина

26.03.2020, 22:54, Разное

Поступивший в нижнюю палату пакет законопроектов парламентарии обсудили в ходе дополнительного заседания Совета Госдумы, который прошел 26 марта. Инициативы президента касаются поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса и экономики в целом, напомнил Володин.    

“Изменения, которые предполагают внесения поправок в налоговое законодательство, в законодательство социального блока”, – пояснил спикер Госдумы.  

Кроме того, речь идет о полномочиях правительства, которые депутаты предлагают расширить в связи с распространением коронавируса. Речь идет о вопросах, требующих быстрого реагирования, например, обеспечения лекарствами и медицинскими препаратами. Кроме того, депутаты рассмотрели инициативы по защите организаций от банкротства, рассказал председатель нижней палаты.   

Высказанные президентом предложения Дума рассмотрит в приоритетном порядке до конца следующей недели, уточнил Володин. По его словам, комитеты уже начали обсуждение инициатив, во вторник законопроекты рассмотрят в первом чтении.   

“Люди начнут получать выплаты и по детям, и получат гарантии в случае, если ситуация так сложится и необходимо будет отложить выплату кредита по ипотеке или другого вида займы”, – подчеркнул спикер Госдумы.   

Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса, парламентарии продолжают активную работу. Органы госвласти, министры, депутаты должны действовать на упреждение, проблемы избирателей должны решаться, сказал Володин.  

На Охотном Ряду приняты необходимые меры санитарной безопасности, в здании нижней палаты проводится регулярная уборка. По словам спикера, часть работы переведена в удаленный режим для снижения риска распространения заболевания.   

Напомним, что Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства предложил ряд мер по поддержке граждан и бизнеса.



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