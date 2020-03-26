 

Мнение: Как начинается продуктовая паника

26.03.2020, 22:50, Разное

Как могут провоцировать панику с пустыми прилавками.

Источник: Colonel Cassad



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