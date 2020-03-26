Канада считает ненужным размещение американских войск на границе между странами

26.03.2020, 22:42, Новости дня

Правительство Канады заявило в четверг, что президенту Дональду Трампу не следует размещать войска вдоль границы между двумя странами, отметив, что в этом нет необходимости в связи с пандемией коронавируса и предупредив, что это негативно скажется на двусторонних отношениях.

Как сообщили агентству Reuters два источника в правительстве США, ожидается, что Трамп направит к канадской границе около 1000 военнослужащих, чтобы обеспечить соблюдение запрета на необязательные передвижения в связи с пандемией коронавируса.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, выступая на пресс-конференции, назвала такую меру «совершенно ненужным шагом», который, по мнению канадских властей, нанесет ущерб отношениям между двумя странами.

По словам Фриланд, она впервые услышала о планах размещения войск «пару дней назад», и Канада четко обозначила свою позицию в беседах с несколькими представителями американской администрации. Ранее премьер-министр Джастин Трюдо также высказался против милитаризации границы.

«Граница между Канадой и США – самая протяженная немилитаризованная граница в мире, и в интересах обеих наших стран, чтобы она такой и осталась», –отметил Трюдо.

«Мы обсуждаем это с Соединенными Штатами», – добавил он, не вдаваясь в подробности.

Канада уже закрыла границу для всех необязательных поездок в США в рамках борьбы с коронавирусом. Штат Нью-Йорк, граничащий с Канадой, стал одним из эпицентров эпидемии в США.

По словам Трюдо, Оттава поддерживает постоянную связь с властями США и готова скорректировать меры безопасности при необходимости.

Тем временем один из источников в США сообщил, что к границе с Мексикой планируется направить еще несколько сот военнослужащих в дополнение к тем силам, которые уже находятся в пограничных районах.