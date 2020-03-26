Маргарита Симоньян потеряла ребенка

26.03.2020, 22:40, Разное

Маргарита Симоньян, супруга 54-летнего режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, рассказала о том, что у нее случился выкидыш.

Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание, – написала она у себя на страничке.

Маргарита и ТигранО том, что Маргарита и Тигран вновь ждут малыша, стало известно десять дней назад. Симоньян забеременела всего через четыре месяца после предыдущих родов.

Раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение, – делилась Маргарита соображениями о четвертой беременности со своими подписчиками.

Что стало причиной выкидыша, неизвестно. Напомним, в октябре прошлого года Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян стали родителями – у пары родилась дочь Миро. Для режиссера малышка стала пятым ребенком и четвертой дочерью. Вместе с Маргаритой Симоньян, с которой Тигран вместе с 2013 года, он также воспитывает 6-летнюю дочь Марьяну и 5-летнего сына Баграта. Также у Тиграна есть две дочки от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой – 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения. До Тиграна Симоньян встречалась с журналистом и телепродюсером Андреем Благодыренко, но детей у них нет. ⠀