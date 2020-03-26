В Кремле выразили надежду на лучший вариант развития ситуации по коронавирусу

26.03.2020, 22:30, Новости дня

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, однако государство должно быть готово и к худшему сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в РФ «де-факто пока эпидемии нет», и в Кремле надеются, «что и не будет, что удастся ее избежать», передает РИА «Новость».

Однако главврач больницы в Коммунарке рассказал во время визита президента РФ Владимира Путина в медучреждение о «разных сценариях», и «в любом случае государство исходит из того, что какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, все равно нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы затем обрадоваться лучшему».

При этом в Кремле считают неуместными эвентуальные рассуждения о возможности введения режима ЧС в стране.

«Де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство», – сказал Песков, добавив, что президент исходит именно из этого.

Что касается нерабочей недели, то, как отметил представитель Кремля, она выделена из соображений воспрепятствовать распространению коронавируса внутри России.

Он указал, что перемещение граждан РФ по стране в период выходной недели повышает опасность распространения коронавируса, потому лучше побыть дома. Песков добавил, что большинство россиян «думают головой» и прислушиваются к разъяснениям правительства и специалистов, и напомнил, что «никаких мер жесткого характера нет».

Представитель Кремля также указал, что в РФ достаточно средств, в том числе финансовых, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую жизненную ситуацию из-за коронавируса.

При этом Песков добавил, что «в такие моменты, безусловно, очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере, и это, скорее, скажем так, один шаг на этом пути».

Он отметил также, что в вопросе введения ограничений в регионах Россиии важно мнение не Кремля, а оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

Между тем число заразившихся в России выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита, в правительстве решили ввести штрафы для тех, кто отказывается соблюдать карантин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.