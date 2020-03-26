Силы международной коалиции покинули военную базу под иракским Мосулом

26.03.2020, 22:30, Новости дня

Силы международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, покинули военную базу, расположенную под иракским городом Мосул, сообщило Иракское агентство новостей.

По поступившей информации, «войска [международной] коалиции эвакуировались с военной базы Эль-Кияра под Мосулом и передали ее в распоряжение иракской армии», передает ТАСС.

Ранее в марте американские силы, дислоцированные на территории Ирака, передали иракской армии военную базу «Аль-Каим», которая использовалась войсками международной антитеррористической коалиции.

В четверг пресс-секретарь командующего иракской армии генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф заявил, что французские военные, участвующие в международной коалиции во главе с США, покинули Ирак.