 

Определен фронт работ российских специалистов в итальянском Бергамо

26.03.2020, 22:30, Новости дня

Российские военные специалисты приступят к оказанию помощи итальянскому городу Бергамо в пятницу, сообщили в Минобороны.

«Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению задач», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

«Прежде всего, российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, во время совещания российская сторона подтвердила, что «все силы и средства, прибывшие в Бергамо, будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам».

Накануне посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки из РФ 600 аппаратов ИВЛ. Ранее в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

О готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин сообщил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о бессилии Италии перед угрозой коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Трамп раскритиковал премию «Оскар» за победу Южной Кореи

26.02 / МИД попросил россиян воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию

10.02 / Hill – демократы увидели возможность «спасти» СНВ-III в давлении на Трампа

25.03 / На Северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения

23.03 / На Донбассе за неделю были ликвидированы 13 боевиков – штаб ООС

05.02 / Россия не будет ограничивать поставки продуктов из Китая

08.02 / Трамп: Пелоси «нарушила закон», разорвав текст президентской речи

20.02 / Стрельба в Германии: число погибших возросло до 9

05.02 / Наушники Samsung Galaxy Buds+ рассекречены до премьеры

23.02 / В Мурманской области арестовали подростка за попытку убить ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска