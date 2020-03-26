В Сети появилась новая информация о смартфоне Meizu 17

26.03.2020, 22:30, Разное

В Сети появилась новая информация о флагманском смартфоне Meizu 17. Официальная презентация данного устройства запланирована на следующий месяц.

Стало известно, что Meizu 17 получит OLED- экран, диагональ которого составит 6,5 дюймов, и панель с частотой обновления от 60 до 90 Гц. Данный смартфон также будет оснащён процессором Snapdragon 865, объединяющим восемь ядер Kryo 585 с графическим ускорителем Adreno 650.

В Meizu 17 будет встроена тройная основная камера с модулями на 12 Мп, 20 Мп и 64 Мп, а также оперативная память, вместительностью 8 Гбайт или 12 Гбайт. Объём флеш-накопителя составит 128 Гбайт или 256 Гбайт. При этом, фронтальная камера будет размещена в маленьком отверстии вверху экрана. Девайс также получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю 30-ваттную подзарядку.

Стоит отметить, что желающим приобрести Meizu 17 придётся отдать за него от 560 долларов. Начало продаж запланировано на следующий квартал.

Безрамочный экран смартфона Meizu 17 Plus продемонстрировали на «живом» фото. Однако сейчас точно неизвестно, действительно ли это изображение Meizu 17 Plus. Тем не менее, многие эксперты уверены: это ожидаемый флагман.