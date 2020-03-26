В Шереметьево потеряли слитки золота на 58 млн рублей

26.03.2020, 22:16, Новости дня

В Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки общей стоимостью почти в 58 млн рублей, пишут СМИ.

Стоимость утерянного составляет 57 млн 900 тыс. рублей, передает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов имени Гулидова. Золото планировалось отправить рейсом из Москвы в Лондон.

«Подтверждаем факт обнаружения двух золотых слитков сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта на внутренней дороге на территории аэропорта», – сказал глава пресс-службы дирекции по связям с общественностью АО «Международный аэропорт Шереметьево»

Груз на данный момент в полном объеме доставлен адресату. Проводится служебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.