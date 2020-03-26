Эксперт предсказал рост цен на гаджеты до 20 % к лету из-за коронавируса

26.03.2020, 22:16, Новости дня

К лету цены вырастут как на импортную электронику, так и на товары, производимые в России, но не стоит бежать покупать ее, если не планировали этого раньше, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперты сообщают, что из-за пандемии коронавируса и ослабления курса рубля выросли цены на гаджеты. При этом они предсказывают, что увеличение стоимости продолжится, и во втором квартале 2020 года смартфоны подорожают на 10-20%.

«В начале апреля цены на большинство товаров, которые продаются в магазинах электроники, будут корректироваться. Корректировка зависит от группы товара, поставки. До июня цены действительно возрастут на 10-20%. Это касается всей электроники, которая идет из-за рубежа», – говорит Муртазин.

Первое увеличение цен можно будет увидеть уже в начале апреля, уверен эксперт. Те поставки, которые идут с 10 марта, уже номинируются по новому курсу, соответственно, в начале апреля как раз можно будет увидеть это подорожание. Не так быстро возрастут цены на товары, которые производятся в РФ – например, на телевизоры или крупную бытовую технику.

«Есть какие-то товары, которые остались на полках в старых ценах, но они очень быстро будут «вымываться». Тем более что на рынке сейчас есть дефицит по определенным торговым группам, потому что Китай долгое время не работал, и склады достаточно пусты. Это скажется на том, что мы не увидим стабилизации цен, как это было в прошлые кризисы», – объясняет Муртазин.

Купить сейчас можно по «старой цене» практически любую электронику, особенно телевизоры, если, конечно, человек планировал это сделать в ближайшее время, считает эксперт. Если же люди рассчитывают, что таким образом можно инвестировать деньги и «сэкономить», то это бессмысленная задача. «Конец 2014-го и начало 2015-го доказали, что люди, которые закупались телевизорами, чтобы потом их продать дороже, проиграли намного больше», – рассказывает Муртазин.

Ранее из-за продления новогодних каникул в Китае в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт предсказывал увеличение цен на смартфоны до 3%.