 

Минпросвещения: сроки сдачи Единого госэкзамена переноситься не будут

26.03.2020, 22:10, Новости дня

Разные ситуации развития пытаются спрогнозировать российские власти из-за пандемии коронавируса COVID-19. Но пока угроза переноса с июня 2020 года основной волны ЕГЭ отсутствует, заверил телеканал "Россия 24" Дмитрий Глушко.

Он заверил, что в министерстве отслеживают ситуацию и прорабатывают разные сценария реагирования на нее. В любом случае, добавил Глушко, будут созданы все условия для сдачи единого госэкзамена и прохождения итоговой аттестации по итогам учебного года.

В Москва до 5 апреля закрыты школы, детсады и учреждения среднего профобразования. Такая же ситуация и в РФ после того, как президент страны Владимир Путин объявил неделю нерабочей. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Своевременные меры должны позволить как можно скорее вернуться к обычной жизни.

В РФ сейчас диагноз "коронавирус" поставлен в 840 случаях. При рост за сутки составил более 180 пациентов. При этом от коронавирусной пневмонии умерли двое пожилых пациентов. Еще один 44-летний россиянин, у которого был диагностирован коронавирус, скончался на Кубе.



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