Есть надежда на благоприятный исход: подробности о состоянии Лещенко

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26.03.2020, 22:10, Новости дня

Состояние народного артиста РФ Льва Лещенко улучшилось. Подробности о самочувствии исполнителя рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На настоящий момент Лев Лещенко не нуждается в высокой кислородной поддержке. Течение заболевания артиста дает надежды на благоприятное завершение и хороший исход, отметил Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения выразил благодарность коллегам, поскольку их усилия привели к положительным результатам, сообщает "Интерфакс". Благодаря действиям медиков состояние артиста улучшилось. "Это не может не радовать", — отметил Мурашко.

Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в Коммунарку. Как сообщалось изначально, у них диагностировано воспаление легких.

Ряд СМИ рассказали, что у артиста обнаружили коронавирус, в связи с чем он якобы находится в тяжелом ситуации. Кроме того, речь шла об отеке легких.

Друг артиста, юморист Владимир Винокур ранее призвал никого не слушать и заверил, что жизнь Лещенко в безопасности.



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