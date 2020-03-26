 

Глава ФНПР заявил об обязанности работодателей отправить сотрудников на каникулы

26.03.2020, 22:08, Новости дня

Работодатели обязаны отпустить своих сотрудников на оплачиваемые каникулы в период с 30 марта по 3 апреля, согласно указу президента Владимира Путина, сообщил глава Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он подчеркнул, что работодатели не могут не исполнить указ главы государства и заставить своих сотрудников выйти на работу.

«Нет, не могут, потому что это указ президента, кроме тех сфер, которые отвечают за жизнеобеспечение страны. А все остальные должны быть на неделю на каникулах», – сказал Шмаков ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

При этом Федеральные органы власти должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.

 Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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