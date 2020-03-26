 

Британия сообщила о «необычно высоком уровне активности» российских кораблей

26.03.2020, 22:08, Новости дня

За проходом российских кораблей в проливе Ла-Манш проследили девять британских кораблей, сообщили в ВМС Британии.

Слежка велась за тремя российскими корветами типа «Стерегущий», двумя десантными кораблями проекта 445, двумя фрегатами серии «Адмирал Григорович» и за сопровождавшими их вспомогательными и буксирными судами, сообщили в британском военном ведомстве, передает ТАСС.

Британцы задействовали четыре фрегата типа 23, два патрульных корабля прибрежной зоны, два танкера класса «Тайд», многоцелевой гидрографический корабль типа «Эхо», а также вертолеты.

В сообщении отмечается «необычно высокий уровень активности» российского флота в водах рядом с Британией.

Ранее РФ отправила сторожевой корабль Черноморского флота проекта 1135 «Пытливый» отправили вести наблюдение за фрегатами НАТО, которые зашли в Черное море в понедельник.



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