 

“У нас не совок”. Зеленский заявил, что ВИП-палат в Украине не будет

26.03.2020, 21:55, Новости дня

В украинских больницах не будет особых условий для ВИП-персон. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, которое показал 26 марта телеканал ZIK.

“Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых ВИП-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок, извините, и не будет никаких люксовых палат для “членов ЦК”. Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете пребывать именно в тех палатах и в тех больницах, которые за 28 лет построили в этой стране”, – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что политики и бизнесмены должны понять, как это – “не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле”.

“Равные условия касаются абсолютно всех. Исключений не будет и для первых лиц государства – президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады”, – подчеркнул Зеленский.

Он призвал руководителей медучреждений “не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или оборудованием ординаторских под пребывание каких-то там шишек”.

“Иначе будут санкции”, – предупредил Зеленский.

25 марта СМИ опубликовали копию разосланного в медицинские учреждениям Киева приказа департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации об особых условиях лечения лиц, “в отношении которых осуществляется государственная охрана”. Среди главных требований – отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадью не менее 13 м² с затемненными окнами.

У кого из украинских политиков и чиновников подтвержден и не подтвержден коронавирус. Список обновляется

В Украине, по информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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