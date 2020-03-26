Обвинение считает, что Кожара пытался сымитировать самоубийство Старицкого

26.03.2020, 21:55, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара пытался сымитировать самоубийство экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого. Об этом 26 марта на заседании Шевченковского райсуда Киева сообщили представители обвинения, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Кожара… умышленно нанес Старицкому удар пистолетом… затем… выстрелил, от чего Старицкий умер на месте”, – цитирует агентство текст ходатайства.

По версии следствия, Кожара пытался скрыть преступление и имитировать самоубийство Старицкого, а супруга Кожары, как говорится в ходатайстве, не причастна к совершению преступления.

Сторона обвинения считает, что в отношении Кожары нельзя применить более мягкую меру пресечения, нежели содержание под стражей.

Вместе с тем, сам Кожара заявил, что не стрелял в Старицкого, пишет агентство.

Суд объявил перерыв в слушании дела, новое заседание начнется 27 марта в 11.30.

Во время этого же заседания сторона защиты заявила, что жена Кожары Марина Козерод созналась в убийстве Старицкого. Во время застолья она якобы увидела у него пистолет и попыталась отобрать.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. На месте происшествия были изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Полиция поначалу рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить.

4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

О задержании Кожары 25 марта сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.