 

“Надо защитить экономику“. Зеленский провел встречу с фракциями Рады перед субботней сессией

26.03.2020, 21:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады в субботу, 28 марта, будет посвящено “защите экономики” на фоне пандемии коронавируса. Как сообщает сайт главы государства, об этом он сказал на встрече с руководством фракций парламента.

“Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу и проголосовали предложенные инициативы. Это их ответственность – помочь украинцам в такие нелегкие времена”, – заявил Зеленский.

На встрече присутствовали главы фракций “Слуги народа”, “Батьківщини”, “Оппозиционной платформы – За жизнь”, “Голоса” и “Европейской солидарности”, а также депутатских групп “За майбутнє” и “Довіра”.

Источник издания “ГОРДОН” сегодня заявлял, что на внеочередной сессии могут быть рассмотрены вопросы об изменениях в госбюджет и создании стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом. При этом собеседник отмечал, что сессия может пройти 29 марта.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 500 тыс., из них более 22 тыс. умерли, более 120 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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