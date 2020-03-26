 

Карты Google показали новое явление таинственной планеты Нибиру

26.03.2020, 21:53, Разное

Планету Нибиру уже достаточно давно не упоминали представители различных мировых профильных ведомств. Тем не менее, недавно в Google вновь решили освещать события, которые связаны с данным объектом.
С конца 2012 года о новостях насчет Нибиру можно было узнать исключительно из YouTube. В NASA ничего не рассказывали о планете, но теперь освещением её развития займется Google. В сервисе Maps были опубликованы необычные снимки, вызвавшие ажиотаж среди юзеров. Пока неизвестно, что это: обычная игра света или наглядное изображение, показывающее данную планету. К слову, интернет-пользователи делятся своими роликами, на которых заметно что-то напоминающее небесное тело.

Несколько дней назад житель Японии поделился похожим медиафайлов, где у Солнца виднеется двойник немного меньших размеров. Впрочем, большинство интернет-пользователей связывают произошедшее с атмосферным эффектом. По версии некоторых юзеров, свечение и вовсе является признаком деятельности внеземной расы.



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