Эксперты рассказали, чему можно научиться во время карантина из-за коронавируса

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26.03.2020, 21:53, Разное

Согласно указу Президента РФ следующая неделя в стране будет нерабочей. Эксперты рассказали, чему можно научиться во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.
Во время пандемии COVID-19 с целью экономии семейного бюджета можно заняться ремонтом домашних вещей или создать handmade-изделия. Удивить домочадцев поможет множество подобных руководств из YouTube-портала. Для тех, кто не нуждается в дополнительном доходе, эксперты предлагают развивать творческие навыки – заняться фотографией, рисованием или освоить музыкальный инструмент. Стоит только вдохновиться чем-нибудь и выбрать объект для нового хобби. Тем, кто любит спорт, можно уделить время онлайн-урокам самообороны, приобщив к тренировкам всю семью.

В условиях карантина люди практически все время находятся дома, поэтому привычный стиль жилища, возможно, надоест. В этом случае можно заняться обновлением дизайна интерьера, вспомнив навыки вышивания, вязания и шитья, или обучившись им с нуля. Также не помешает развить кулинарные умения, поскольку, находясь дома, люди, как правило, налегают на еду. Порадовать изысканными блюдами можно не только родных, но и совершенно незнакомых людей, начав работать на заказ.

Не помешает заняться изучением иностранных языков, ораторским искусством или освоением нового предмета, ведь учиться можно в любом возрасте, тем более, когда появилось много свободного времени. Людям с техническим складом ума можно заняться программированием, разработав сайт для своего бизнес-проекта.



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