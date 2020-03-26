 

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус

26.03.2020, 21:53, Новости дня

У народного артиста РСФСР, певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус, он в крайне тяжелом состоянии, утверждают СМИ.

Вирус вызвал у исполнителя двустороннюю пневмонию, пишет «Лента» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Ранее концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев сообщил, что артист переведен в реанимацию, чтобы «питаться» кислородом – случай не экстренный, просто именно в реанимации такую процедуру проводить лучше всего.

Лещенко и его жена Ирина были госпитализированы в Коммунарку на этой неделе. 12 марта певец вернулся с гастролей по Канаде и США.

Ранее сообщалось, что у госпитализированной с пневмонией Людмилы Нарусовой не подтвердили коронавирус.

До этого коронавирус перенес артист Том Хэнкс, который уже выздоровел.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Администрация Трампа отказалась публиковать письма о замораживании военной помощи Украине

10.02 / Гончарук о Ермаке и Богдане: Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому с ними советуюсь

27.02 / Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде

13.03 / Сандерс победил Байдена на праймериз в ключевом штате Калифорния

03.02 / Подтверждена гибель одного российского спецназовца в Сирии

23.02 / “У нас все хорошо”. Скалецкая сообщила, что в Новых Санжарах все здоровы

12.03 / В Украине достаточно случаев заболевания коронавирусом. Просто люди не знают, что это именно он – эпидемиолог Александрин

23.03 / У мужа сенатора Эми Клобушар диагностирован коронавирус

13.02 / Вопреки санкциям Иран развивает высокотехнологичные сектора

06.02 / Новым гендиректором «Сухого» стал глава РСК «МиГ»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска