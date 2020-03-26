У Льва Лещенко обнаружили коронавирус

26.03.2020, 21:53, Новости дня

У народного артиста РСФСР, певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус, он в крайне тяжелом состоянии, утверждают СМИ.

Вирус вызвал у исполнителя двустороннюю пневмонию, пишет «Лента» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Ранее концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев сообщил, что артист переведен в реанимацию, чтобы «питаться» кислородом – случай не экстренный, просто именно в реанимации такую процедуру проводить лучше всего.

Лещенко и его жена Ирина были госпитализированы в Коммунарку на этой неделе. 12 марта певец вернулся с гастролей по Канаде и США.

Ранее сообщалось, что у госпитализированной с пневмонией Людмилы Нарусовой не подтвердили коронавирус.

До этого коронавирус перенес артист Том Хэнкс, который уже выздоровел.