Московская полиция дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса

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26.03.2020, 21:53, Новости дня

В ГУМВД Москвы рекомендовали жителям города предупредить пожилых родственников о возможных мошенничествах во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

«В сложившейся эпидемиологической обстановке мошенники могут использовать различные приемы в целях хищения денежных средств, например, сообщить: о несуществующей болезни у вас или ваших родственников; о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии; о снятии с вашего счета/карты денег», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим полиция рекомендует ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты банковских счетов и карт, CVV-код, пароли, приходящие по СМС, не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили злоумышленники и не пускать в квартиру посторонних.

Также в ГУ МВД советуют при поступлении звонков от неизвестных положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким.

В полиции призывают горожан сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.

Ведомство также запустило хэштэг #РасскажиРодителям для предупреждения пожилых граждан о возможном мошенничестве.

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим.

Ранее администрация Санкт-Петербурга предупредила, что злоумышленники, используя информацию о коронавирусе в корыстных целях, могут попасть в квартиру под предлогом борьбы с инфекцией.



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