 

Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус

26.03.2020, 21:53, Разное

В Коммунарку с подозрением инфицирования коронавирусом был доставлен известный певец, композитор Игорь Николаев.
На данный момент там в реанимации находится Лев Лещенко, у которого данный вирус подтвердился. Предположительно, он заразился во время поездки в США. На данный момент нет информации в каком состоянии находится Игорь Николаев, пишет LifeShot.



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