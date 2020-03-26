Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус

26.03.2020, 21:53, Разное

В Коммунарку с подозрением инфицирования коронавирусом был доставлен известный певец, композитор Игорь Николаев.

На данный момент там в реанимации находится Лев Лещенко, у которого данный вирус подтвердился. Предположительно, он заразился во время поездки в США. На данный момент нет информации в каком состоянии находится Игорь Николаев, пишет LifeShot.