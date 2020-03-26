Путин пообещал максимально оперативно создавать условия для бизнеса

26.03.2020, 21:53, Новости дня

Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнес-сообществом заверил предпринимателей, что власти внимательно относятся к их потребностям и будут пытаться с максимальной скоростью реагировать, создавая условия для работы.

«Хочу вас заверить в том, что мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы прислушаться к вашим рекомендациям, к вашим советам, и как можно быстрее их реализовать. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что сейчас скорость важна, качество принятия решений и скорость их реализации. Будем вместе с вами дальше это делать», – передает слова Путина ТАСС

Он подчеркнул, что в РФ очень хорошие предпринимательские традиции.

«Они очень глубокие. Советский период – это исключение. Никакого предпринимательства тогда не было. Нужно об этом говорить, нужно внедрять в сознание миллионов людей наши лучшие традиции в этом плане. Но чего бы мы ни написали в учебниках, самое главное – практическая жизнь», – заметил президент.

Российский лидер особо отметил, что на состоявшейся встрече услышал как бизнесмены болеют за свои трудовые коллективы, дорожат ими.

«Вы хотите их сохранить, вы занимаетесь не только бизнесом, но и благотворительностью, тесно работаете с неправительственными организациями, исходите из конкретной ситуации, которая складывается в стране и с доходами граждан, думаете об этом – вот это самое главное», – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что именно практическая жизнь и работа бизнеса с людьми и коллективами, равно как и социально ориентированные результаты этой работы, будут создавать у россиян «абсолютно верное представление о том, что предприниматель – это тоже человек труда». Путин назвал труд предпринимателей «огромным, большим», требующим нервной и физической нагрузки.

«Это связано с такими очень серьезными переживаниями за свое дело, за людей, за которых вы отвечаете, за всю страну на самом деле. Я хочу вам пожелать успехов», – заключил президент.

В четверг Путин провел встречу с предпринимательским сообществом России. Он назвал две главные проблемы в настоящий момент: обрушение рынка нефти и распространение коронавируса.