Глава Минздрава сообщил о состоянии Лещенко

26.03.2020, 21:48, Новости дня

Состояние певца Льва Лещенко улучшилось, течение его болезни позволяет надеяться на благоприятный исход, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также добавил, что артист не нуждается в кислородной поддержке, передает РИА «Новости».

«Действительно, состояние Льва Валерьяновича улучшилось, и это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, и всех поклонников. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания сегодня позволяет нам надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», – сказал он.

12 марта певец вернулся с гастролей по Канаде и США, а спустя почти две недели Лещенко и его жена Ирина были госпитализированы в Коммунарку. При этом СМИ сообщили, что у певца якобы подтвердился коронавирус, однако друг исполнителя артист Владимир Винокур опроверг эту информацию.