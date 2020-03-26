Слесарь из Подмосковья выиграл в лотерею 8 млн рублей

26.03.2020, 21:48, Новости дня

Слесарь-испытатель космических аппаратов из Подмосковья выиграл в лотерею почти 8,3 млн рублей. Выигрыш победитель лотереи намерен вложить в недвижимость и в покупку нового автомобиля.

«Мы поздравляем нашего победителя, выигравшего в лотерею «Гослото» «5 из 36» 8 млн 287 тыс. 896 рублей. Победителя зовут Роман Мурыгин. История Романа доказывает, что выиграть может абсолютно каждый», — сообщили «360» в пресс-службе лотереи.

По словам Романа, он покупает лотерейные билеты каждую неделю. Перед тем, как стало известно о выигрыше, у него, по его словам, «сильно чесалась левая ладонь».

«Я был уверен, что это еще один добрый знак. Когда проверил результаты розыгрыша и увидел сумму, меня как будто током прошибло», – рассказал мужчина.

Газета ВЗГЛЯД писала, как выиграть в лотерею.