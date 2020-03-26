 

СМИ: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

26.03.2020, 21:48, Новости дня

Певец и композитор Игорь Николаев доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, сообщил осведомленный источник.

На данный момент у Николаева взяли анализы для проверки на наличие вируса, информирует «Лента.ру».

Ранее Льва Лещенко и его жену Ирину госпитализировали  в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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