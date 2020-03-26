Мнение: Никотин убивает коронавирус?

26.03.2020, 21:45, Разное

Китайцы подсчитали, что большинство умерших от коронавируса не курили. Лишь 1, 4% от тех, кого зараза довела до кремации, курили. И это очень странно.

Дело в том, что коронавирус очень опасен для любой с ослабленной иммунной системой. А курение вроде бы снижает иммунитет и курильшики просто обязаны быть в группе риска. А в реальности коронавирус курильшиков не берет, похоже, что капля никотина убивает не только лошадь, но и тем более – коронавирус.

Очевидно, что курение вредно, но коронавирус, по-моему, – вреднее…

Какие еще есть версии, почему курильщики заражаются коронавирусом меньше тех, кто не курит?

Фотография отсюда